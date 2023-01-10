兩岸用語大不同，一名網友觀察到，網上充斥著各種大陸流行語，讓他看不太懂也很受不了，貼文引起網友討論，不少人點出，現在很多年輕人使用的網路流行語，其實都是來自於大陸，包括牛逼、芭比Q了、YYDS等，這就是網路普及世代的趨勢。

一名網友在PTT上分享，大陸用語在台灣流行，形容詞「牛逼、很火、高大上、給力」或是動詞「忽悠、犯二、死嗑、坑爹」都是年輕人在網路上常使用的詞語；其餘像是食物的說法或是日常用品「合同、視頻、U盤、短信、軟件、土豆（馬鈴薯）、酸奶（優格）、洗面奶」也都有不少人會用，讓原PO大呼有點看不太懂，也很受不了。

貼文引起網友討論，不少人點出現在很多人愛說的「小哥哥、小姐姐」也都是從大陸流行起來的。近期在台爆紅的「芭比Q了（網路用語：完了）」、「絕絕子（網路用語：太絕了）」或是「YYDS（網路用語：永遠的神）等，也都來自於大陸的梗圖或網路用語，如今在台灣的社交平台也被廣為使用。

部分網友對於大陸用語充斥網路有些反感，直呼現在年輕人許多用字遣詞已經無法讓人理解，但也有網友認為，這就是網路普及以後的趨勢，在網路上常常使用，在現實生活中也就會脫口而出，久了以後，其實大家也就習慣了，這些用語也會越來越普及。