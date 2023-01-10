聚焦台股龍頭的市值型ETF再添新兵，由群益投信發行的「群益台灣ESG低碳50ETF」，日前獲得金管會核准募集，預定於2023年2月20日展開募集，該基金主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，買台股ETF就要首選成分股中有訂單能獲利的低碳股，是首檔迎接ESG碳金商機的台股ETF。

群益投信表示，淨零碳排已經成為全球共識，國際大廠像蘋果、微軟等國際大廠也都設下零碳排的時程，大致上在2030年達成碳中和、2050年達成淨零碳排，而在國際供鏈居要角的台灣企業也清楚，碳稅上路低碳才能迎來訂單，台灣企業NO ESG NO MONEY，因此台廠也積極打造綠色供應鏈；以國際再生能源倡議組織RE100為例，RE100號召全球企業於2050年以前使用100％綠電，目前全球已有超過350家企業響應，而臺灣已有23家企業加入此倡議，其中包括：台積電、台達電、華碩、台灣大哥大、國泰金、玉山金、富邦金等台股龍頭企業，低碳國家隊儼然成形。2022年台股連帶受到國際局勢拖累明顯回檔修正，令投資人無所適從，在進入2023年初之際，正是布局台股ETF的大好機會。新的一年，外資回補行情仍可期，2023年想要一起「碳金」的投資人，建議可買進具有ESG及碳金優勢的台股ETF做為核心存股部位，並適時衛星搭配主動式基金賺取資本利得潛力，更能有效分散投資風險，穩中求勝。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，考量國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，「群益台灣ESG低碳50ETF」在設計成份股篩選機制時強調三E特色，第一個E是指ESG，強調成分股的ESG永續經營能力，未來ESG永續經營能力越好的企業越能吸引外資，此外，ESG優良企業大多具有營運風險較低特性，遭逢大環境巨變下，能展現較佳的抵禦能力；第二個E是Carbon Emission（碳排放），其中特別以碳密度為選股指標部分，是台灣首檔採用，搶先布局低碳商機的ETF；第三個E則是ROE獲利能力，ROE是股神巴菲特最愛的指標，用來評估企業創造獲利的效率，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。再進一步結合業界罕見收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋。這是一檔結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。