設備廠旭東機械（4537）公布12月營收為3.64億元，月增157.03％、年成長116.94％，2022年全年營收為26.84億元，年成長32.45％。旭東表示，12月營收成長主要關鍵在於面板與半導體設備雙助攻，也同步帶動全年營收成長3成。

旭東表示，中國2022年11月半導體設備進口年減40％，創下2年來最低，根據路透社的報導指出，最快從2023年第一季起，大陸擬投入人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）扶植國內半導體產業。以2021年中國市場半導體設備銷售額達到 296.2億美元，年增58％、占全球市場28.9％，且連續第四年成長的情況來看，意味著中國半導體設備自製率將可望大幅提升，而此需求也提前從2022年第四季開始陸續反映。

此外，由於第一季遇年節長假減少工作天數，且通常為面板傳統淡季，因此去年第四季起就有許多提前備貨需求，這也同步帶動面板設備需求增溫。根據TrendForce研究觀察，2023年第二季隨著終端通路與品牌端的庫存陸續回到健康水位以及下半年傳統旺季到來，顯示器面板拉貨動能可望恢復，市場供需將回到季節性的循環。

展望後勢，雖然不論是半導體、面板或是自行車產業皆進行庫存調整，但2023下半年起，不論是高階產品或是調整後的整體市場仍能保持一定的需求量，法人預期旭東今年可望持續穩步向前。