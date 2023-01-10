澎湃新聞10日報導，隨著河北、四川、廣東、天津、福建、江西政協會議將於10日開幕，大陸各個省市區將陸續進入省級兩會時間。多個省分陸續調整省級政協黨組書記，「跨省調任」成為一大特點。

山西省政協官網消息，8日常委會議決定省政協十三屆一次會議11日在太原召開。省政協黨組書記吳存榮出席並講話顯示，重慶市人大常委會副主任、黨組副書記吳存榮已任山西省政協黨組書記。

天眼新聞用戶端消息，8日貴州省政協機關幹部大會，宣布省政協主要負責人職務調整提到，省政協黨組書記趙永清講話。省委常委、省委組織部部長時玉寶宣布有關任職決定顯示，此前擔任寧夏回族自治區人民政府副主席、黨組副書記，自治區政協副主席、黨組副書記的趙永清已任貴州省政協黨組書記。

雲南網報導，8日雲南省政協召開機關幹部大會，宣布李江不再擔任省政協黨組書記，任命劉曉凱為省政協黨組書記顯示，此前擔任貴州省政協黨組書記、主席的劉曉凱已任雲南省政協黨組書記。

內蒙古廣播電視台消息，9日自治區政協召開領導幹部會議，宣布經自治區黨委研究，張延昆任內蒙古自治區政協黨組書記，李秀領不再擔任內蒙古自治區政協黨組書記職務。張延昆長期在北京市工作，曾任順義區區長、順義區委書記，北京市副市長，北京市委常委、政法委書記，北京市委副書記，北京市人大常委會黨組副書記、副主任、市總工會主席。

1月9日晚，江西衛視新聞聯播消息，唐一軍已任江西省政協黨組書記。唐一軍此前於2020年4月任司法部部長。

1月9日晚，吉林衛視新聞聯播消息，朱國賢已出任吉林省政協黨組書記。朱國賢在新華社工作多年，此前2021年11月調任湖南省委副書記。

1月9日晚，海南衛視新聞聯播消息，湖北省委前副書記李榮燦已任海南省政協黨組書記。