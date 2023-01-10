葡萄牙國家足球隊選擇了羅伯托馬丁尼茲（Roberto Martínez）做為新任總教練，馬丁尼茲2016年開始擔任「歐洲紅魔」比利時的總教練，在2018年俄羅斯世足表現精采，小組賽全勝，還打倒強敵巴西，最後輸給法國拿下季軍（隊史最佳成績）。然而去年卡達世足賽，比利時爆發嚴重內訌，在小組賽提前出局，馬丁尼茲宣布下台。

同樣在卡達世足賽，葡萄牙的成績也差強人意，總教練桑托斯（Fernando Santos）與陣中球星C羅（Cristiano Ronaldo）不和，葡萄牙8強戰敗給北非奇兵摩洛哥，巧合的是比利時與葡萄牙都敗於摩洛哥腳下。

如今葡萄牙換帥，外界關心C羅是否有機會再為國出征，馬丁尼茲不置可否：「足球相關的事只能留待球場上決定，我不是那種坐在辦公室做出決策的人。我的第一要務是連繫上屆26位名單裡的球員，和每個人好好談一談，包括C羅，他效力國家隊19年，他理當獲得這種尊重。」

球員出身的馬丁尼茲是西班牙人，生涯後期已經是球員兼教練，2007年之後轉任全職教練。儘管比利時2018年世足摘得季軍，這個成績仍然難以被比利時球迷接受，因為那是被稱為「黃金世代」的史上最強比利時，但馬丁尼茲沒能把握這個機會。