擁有10多年登山經驗的台南市山友王盛臨，8日與朋友一起攀登有「台灣最南小百岳」之稱的屏東里龍山時，在即將攻頂前，於步道旁的樹幹上，遇見一條綠色的蛇盤，原本以為只是青蛇，沒想到事後被網友鑑定為是有「南部神獸」稱號的罕見「灰腹綠錦蛇」，讓他驚喜不已。
王盛臨說，他與朋友一行8人一起攀登屏東里龍山時，沿路上就有不少下山的山友，紛紛提醒「小心前面有蛇！」不要打擾牠。果然，這條蛇就出現在即將攻頂前步道旁的大樹上，長約1米多，十分漂亮，還吸引大批山友圍觀、拍照。
王盛臨表示，他原本以為只是一條青蛇，直到在臉書「野生蛇相」社團發文後，網友詢問細節並留言「你遇見南部神獸啦」，才知道這是一條罕見的「灰腹綠錦蛇」，甚至還是一些愛蛇人士一輩子都看不到的「夢幻之蛇」，讓他直呼「運氣真是太好了！」
王盛臨指出，根據查到的資料，台灣有3種綠色的蛇，分別是青蛇、赤尾青竹絲、灰腹綠錦蛇。其中灰腹綠錦蛇為無毒，全身翠綠色，以頭部過眼的黑色眼帶為特徵，體型細長為典型樹棲型蛇類，習慣在樹冠層活動，與青蛇及赤尾青竹絲有明顯區隔。
根據台灣蛇類快速鑑別圖鑑的資料，灰腹綠錦蛇是一種中型的蛇類，最大全長可達150公分，數量稀少，主要棲息於樹林，以白天活動為主，捕食蜥蜴、鳥類和鼠類，目前已知的分布範圍，主要在台灣本島的南部與東部，但並非保育類野生動物。
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