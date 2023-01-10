新竹棒球場挖出廢土、磚塊與電線，甚至在10日登上國際版面，成為全球笑柄，前市長林智堅事不關己的聲明更是惹火外界。台北市議員王世堅9日怒轟林智堅是「什麼都不懂的一個草包」還沒驗收錢卻只剩2.5％沒付，根本明顯違法，林應被檢調調查甚至收押。對此台北市長蔣萬安認同，並強調呼籲檢調積極偵辦。

美國媒體《Ballpark Digest》今以「新竹棒球場條件惡劣，不能辦世界棒球經典賽」為題撰文。並在內文引述新竹市長高虹安臉書內容，包含與美國大聯盟場地專家庫克（Murray Cook）檢查時發現草坪狀況極差，排水不暢，土壤中還有磚頭、電線等情形。

而王世堅昨也痛批林智堅，還在那邊秀當時監工的照片，「那很噁爛嘛」，什麼都不懂的草包，讓全台灣人民對民主改革、對台灣人治理自己台灣產生了信心危機，後再補罵現在工程還沒驗收，12億元的工程款已經讓人家領走11億7千萬，卻還沒驗收，工程款現在只剩2.5％未付，「天啊，明顯違法」。

蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，會前受訪被問到此事，蔣萬安強調，新竹棒球場不斷地爆出重大缺失，也失去了舉辦經典賽熱身賽的機會，他也要呼籲檢調要積極偵辦。