受到產業市況不佳影響，建通(2460)2022年合併營收為28.81億元，年減33.21%，展望今年，建通總經理何易霖表示，今年消費性產品持平且稍微向上，但異形導體銅材及新能源車等產品出貨可望明顯放量，今年營收會比去年好，毛利率及獲利亦有望比去年好。

建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，大陸鬆綁防疫清零政策，確診人數急速攀升，進而影響到生產、需求及物流，造成生產遲滯與客戶拉貨放緩，建通2022年12月合併營收為2億2652萬5000元，月減2.37%，年減44.64%，累計2022年合併營收為28.81億元，年減33.21%。

為提升競爭力，公司以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，受惠於新能源車、電子行業電子零組件小型化趨勢，新能源車連接器高功率化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，建通預估，今年異形導體銅材佔營收比重可望從去年約0.04%拉升至個位數以上；車用產品佔比亦可望從去年約7%拉升至9%到10%。

展望2023年，建通表示，目前整體市場需求仍受國際局勢及高通膨等不穩定因素影響，但隨著各國邊境解封及中國防疫政策調整，集團加速建置特殊新型銅材煉製廠並積極擴展異型導體銅材等各項藍海市場製品，審慎樂觀看待後疫情的市場發展。