台北市長蔣萬安重啟前市長郝龍斌時期的路平專案，今年要鋪整全市106條馬路。蔣萬安也直言前市長柯文哲在馬路工程預算編列較少。不過柯9日受訪表示，今年多數馬路使用周期已屆，因此卸任前有將預算又提升。而蔣萬安10日受訪時表示，預算固然重要，但更重視執行效率與優先順序，希望確保大眾用路安全。

蔣萬安日前夜間視察松江路銑鋪，受訪時表示，柯市府的確在道路更新的預算編列較少，所以會依照程序逐年編列預算進行路面更新工程。

不過柯文哲強調，他卸任前市府也有針對台北的馬路做體檢，發現有些道路即將壞掉，而北市府都按照實際工程狀況去編預算，所以今年他卸任前北市修鋪道路的預算大幅提高，民眾會在台北市看到比較多相關工程。

蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，會前受訪被問到此事，蔣強調預算的編列當然非常重要，但更重視執行效率與優先順序，因此過年前會完成三條更新，包括上次的松江路，已經鋪得又快又平又好，很多的民眾表達高度的評價，另外也有三條在年後就會開始施工，228以前也會完成，目的是確保民眾，大家的用路環境、用路安全。

至於警察局人事即將大風吹，外傳台北市警察局長楊源明升任中央警察大學校長，對此蔣萬安表示，尊重中央的職權，身為台北市長，一定確保台北市治安的穩定。蔣再說，楊明源過去這段時間盡心盡力且堅守崗位，但人事的部分就尊重中央的職權。