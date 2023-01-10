平均地權條例修正草案立院三讀通過，在2022年年初內政部即揭示將會通過，已造成市場成交量減少，但成交價格並未受到衝擊，依據實價登錄預售屋成交資料統計六都及新竹縣市平均成交價發現，去年預售成交價不僅沒有下修，比較2021年甚至顯著成長，其中高雄市2022年平均房價來到每坪32.4萬元，年增幅30.0％。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，儘管預售未來有禁止轉售的限制，不過通膨及升息依然支撐價格走高，且建商讓利有限，雖然投資買盤縮手，但自用及置產仍具購屋意願，並推高價格水平。觀察六都及新竹縣市2021年及2022年預售平均成交價，2021年已不見1字頭，到2022年連2字頭也消失，六都中房價最低的台南市，去年預售平均房價30.7萬元，年增24.1％，增幅最高的高雄市年增30.0％，預售平均每坪32.4萬元，台中市房價漲幅也高達24.1％，均價逼近每坪40萬元，桃園市去年均價34.3萬，年增18.1％，新北市預售均價49.3萬元，年增13.6％，台北市雖然價格漲幅最小，僅9.7％，但平均單價來到每坪98.7萬元，入手門檻相當高，而前幾年房價漲勢猛烈的新竹縣市，去年平均36.5萬元，年增幅10.8％，與南二都相比價格成長幅度收斂許多。郎美囡分析，去年各建案開價仍創新高，而政府打炒房態度明確，讓投資性買盤縮手，但抗通膨置產及自用需求仍不畏風雨，且基於自用需求，購屋主力轉至生活機能較佳的地段，因此單價也偏高。

跟資金熱潮時期相對低價區最熱門的取向略有不同，如台南市東區的「世界巨星」有多筆5字頭交易，台南市北區的「藏美表參道」預售成交價在49~50萬元，價格拉出新高。

此外，豪宅新案交易也是推升房價的主因，高雄市鼓山區的「御皇苑」成交單價6字頭，成為高雄市豪宅新成員，且由近幾年預售房價漲幅評估，目前預售價格降幅要超過2~3成，才有機會回到2019年資金熱潮前的房價水準，故平均地權條例修正草案通過後，房價受衝擊而下修的幅度能否抵銷資金潮的漲幅，值得觀察。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，平均地權條例修正案通過後，加上第一季多假期，成交量必然萎縮，禁止預售轉售及私法人購買住宅採許可制，都會抑制買方的購屋意願，造成房市震盪，經過買盤冷靜期後，賣方的態度可能軟化，因此今年市場呈現盤整氛圍。