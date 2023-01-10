一名少年3年前因遭討債款8000元，對方找來陳姓及楊姓、謝姓男子，以噴漆噴他全身還拿草梗插入少年並拍照，最高法院駁回上訴，依攜帶凶器強制性交而凌虐等罪，將陳男等3人各判處7年6月到10年2月不等徒刑，全案定讞。

陳男等人2020年4月21日凌晨1點多，以徒手、腳踢、持安全帽毆打、持金屬球棒等方式傷害少年，並要求他脫掉衣服，再以噴漆噴少年全身，還以草梗插入少年的肛門，其他人在場圍觀助勢，並持手機拍攝。

陳男等人將少年從五股疏洪公園的草坡上踹下，再以腳踹、持鞋子毆打少年，並持手搶要求少年含住、喝下裝有檳榔渣及菸蒂的液體，菸蒂燙他，再開車輾過少年手掌、頭髮噴灑並持打火機點火，最後少年自行爬至路旁，經路人報警送醫救治。

另陳男及楊男將白姓男子持雨傘、球棒、以小刀抵住毆打、凌虐，向白男勒索3萬元，涉犯強盜罪。

高院更一審將陳男依攜帶凶器強制性交而凌虐罪判刑10年2月，另故意對少年犯攜帶凶器結夥強盜罪判刑8年2月，楊男依帶凶器強制性交而凌虐罪及強盜罪各判刑10年、8年，謝男依強制性交凌虐罪判處有期徒刑7年6月，上訴後，最高法院駁回確定。