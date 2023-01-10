新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍等人，10日上午在中央聯合辦公大樓北棟前，呼籲立法院國民黨團勿阻擋菸害防制法修正案，避免圖利紙菸菸商，表演行動劇「敲醒國民黨、搶救菸保法」表達訴求。何若萍發言表達訴求，近10時由立法院秘書處接受陳情，警方派出約30人到場維持秩序，狀況平和。
《菸害防制法》攸關全民健康，立法院衛環委員會多次召開朝野協商，一直在菸品有關的「周邊菸具」打轉，阻礙修法進程。外界質疑，「K掉菸防法，到底誰受益？是誰嘗甜頭？」為避免立法僵持不下，傷害全民健康利益，媽媽社工和近百名支持者決定走上街頭，拿出代表民意的巨大槌子要求立委不要阻擋菸防法。
特別的是，現場群眾為凸顯部分立委刻意炒作菸具問題來模糊修法焦點，每人拿著一支打火機，要讓立委們知道：如果菸具可以比喻成手槍，那隨手可得的打火機不就變成機關槍了！
主張全面禁售紙菸的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，擔心菸防法因為立委談不攏而一再拖延，甚至胎死腹中，決定再度到立法院陳情，近百名年輕人到場聲援。
何若萍說，菸防法已經到了生死存亡關頭；此時此刻，衛環委員會的國民黨立委召開朝野協商，表面是審議法案，私下卻拖延修法。所以要拿出代表民意的巨大槌子狠狠敲醒這些立委，讓他們認清國民健康才是最重要的！
何若萍說，立委持續拖延立法的名義看似保護民眾，但特定立場卻犧牲全民健康利益，菸害防制應該抓住源頭，國人飽受二手煙害，最好是全面禁售紙菸；尤其是青少年因為電子煙泛濫四處為害，根據衛福部統計，青少年吸食電子煙恐已超過5萬多人，立委豈能延宕修法，導致校園充斥電子煙而無法可管！
何若萍說，家長和民間團體最憂心的就是台灣青少年吸菸問題，菸害防制法這次修法層面甚廣，如果能夠三讀，將是近十餘年來台灣菸害防制的重要里程碑，國人健康不應該在無謂的爭論中，不斷被消耗與犧牲。
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