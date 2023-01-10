陳情民眾表演行動劇「敲醒國民黨、搶救菸保法」。（翻攝畫面）

媽媽社工和支持者拿出代表民意的巨大槌子要求立委不要阻擋菸防法。（翻攝畫面）

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍等人，10日上午在中央聯合辦公大樓北棟前，呼籲立法院國民黨團勿阻擋菸害防制法修正案，避免圖利紙菸菸商，表演行動劇「敲醒國民黨、搶救菸保法」表達訴求。何若萍發言表達訴求，近10時由立法院秘書處接受陳情，警方派出約30人到場維持秩序，狀況平和。

《菸害防制法》攸關全民健康，立法院衛環委員會多次召開朝野協商，一直在菸品有關的「周邊菸具」打轉，阻礙修法進程。外界質疑，「K掉菸防法，到底誰受益？是誰嘗甜頭？」為避免立法僵持不下，傷害全民健康利益，媽媽社工和近百名支持者決定走上街頭，拿出代表民意的巨大槌子要求立委不要阻擋菸防法。

特別的是，現場群眾為凸顯部分立委刻意炒作菸具問題來模糊修法焦點，每人拿著一支打火機，要讓立委們知道：如果菸具可以比喻成手槍，那隨手可得的打火機不就變成機關槍了！

主張全面禁售紙菸的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，擔心菸防法因為立委談不攏而一再拖延，甚至胎死腹中，決定再度到立法院陳情，近百名年輕人到場聲援。

何若萍說，菸防法已經到了生死存亡關頭；此時此刻，衛環委員會的國民黨立委召開朝野協商，表面是審議法案，私下卻拖延修法。所以要拿出代表民意的巨大槌子狠狠敲醒這些立委，讓他們認清國民健康才是最重要的！

何若萍說，立委持續拖延立法的名義看似保護民眾，但特定立場卻犧牲全民健康利益，菸害防制應該抓住源頭，國人飽受二手煙害，最好是全面禁售紙菸；尤其是青少年因為電子煙泛濫四處為害，根據衛福部統計，青少年吸食電子煙恐已超過5萬多人，立委豈能延宕修法，導致校園充斥電子煙而無法可管！

何若萍說，家長和民間團體最憂心的就是台灣青少年吸菸問題，菸害防制法這次修法層面甚廣，如果能夠三讀，將是近十餘年來台灣菸害防制的重要里程碑，國人健康不應該在無謂的爭論中，不斷被消耗與犧牲。

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