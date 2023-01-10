南部的冬天早晚溫差大，為讓員警保暖避免受涼，楠梓警分局警友辦事處為員警添購背心外套，共333套。對於這份體貼的心意，也讓員警直呼揪甘心！

警方表示，楠梓警友辦事處主任王木一直是楠梓警分局強力的後盾，總是處處為員警健康及安全著想，尤其對於員警的需求，更是全力支持。

贈送儀式於1月10日上午在楠梓警分局1樓大門口舉行，由分局長尤啓南代表接受，尤啟南說，王木體貼員警的心意令人感到溫暖，感謝他支持員警的工作，不僅讓同仁備感窩心，也鼓舞員警士氣，警方將持續做好治安、交通及為民服務等工作。