大陸觀察者10日消息，中資企業天齊鋰業9日宣布，已決定以人民幣約6.32億元出價，購買澳洲礦業公司Essential Metals Limited（EES礦業）所有股份。公布後引起外媒關注，路透報導，此交易是對澳洲監管機構在中國主導投資專案上如何決策的一次重大考驗；澳媒《金融評論報》稱，這一交易發生在全球對於鋰產品需求增加之際，「可能只是某種重大事件的開端」。

天齊鋰業在業務公告中稱，1月8日，公司與澳洲EES礦業簽訂《計畫實施協定》，擬以每股0.50澳元，合計約1.36億澳元（約合人民幣約6.32億元）價格購買ESS礦業所有股份，交易完成後將持有ESS發行在外的100％股權。

根據公開數據，ESS礦業的鋰礦資源總量為1120萬噸，平均氧化鋰含量為1.16％，擁有Pioneer Dome鋰礦項目、Juglah Dome金礦項目和Golden Ridge金礦專案的100％所有權。其中Pioneer Dome鋰礦項目的礦山壽命為6.19年。

公告還提及，本次交易的實施尚存在一系列風險和不確定性。例如，交易尚需經ESS多數股東投票通過，同時需取得澳洲證券投資委員會、證券交易所及澳洲當地法院等有權部門的審核批准。本專案不需要提交澳洲外國投資審查委員會審批，但不排除該委員會後續介入的可能性。

根據公告內容，協定有效期為2023年6月30日，若截止日期前尚未生效，雙方可協商延長滿足條件的相關時間，或變更向法院提出申請的日期。

另據澳媒《雪梨先驅晨報》報導，澳洲EES礦業總經理斯賓塞（Tim Spencer）表示，公司股東已獲得令人信服的溢價，而其他利益相關者將受益於大型、資金充足且經驗豐富的鋰行業參與者對Pioneer Dome鋰礦專案的開發。

史賓塞稱，公司董事都支持此次收購，預計將在今年5月完成此次交易。

值得一提的是，天齊鋰業控股的泰利森鋰業已擁有西澳洲格林布希鋰輝石礦。格林布希鋰礦是目前世界上正開採的儲量豐富、品質優越的鋰輝石礦，總資源量折合碳酸鋰當量1310萬噸；鋰礦儲量折合碳酸鋰當量830萬噸。隨著泰利森化學級鋰精礦二期、尾礦庫項目投產，格林布希的鋰精礦總產能已達每年162萬噸。

路透9日報導，在這一中國主導的投資專案上如何決策，是對澳監管機構的一大考驗。該交易需要獲得澳洲外國投資審查委員會的批准，澳財政部長查爾默斯（Jim Chalmers）擁有最終決定權。去年11月，查爾默斯曾表示，澳洲將在審查關鍵礦產領域的海外投資上變得更加自信。

澳財長發言人回應路透社置評請求時稱，「澳洲政府會逐案審查外國投資提案，以確保其不違背國家利益」。但他補充說，他們不會就具體交易置評。

此次交易同樣獲得澳洲媒體的關注。澳媒《金融評論報》稱，這「可能只是某種重大事件的開端」。在交易進行之際，瑪莎拉蒂、標緻、吉普和克萊斯勒等汽車製造商斯特蘭蒂斯有限公司同意從澳洲礦商Element 25電池級高純硫酸錳。

《雪梨先驅晨報》認為，澳洲的鋰產品出口行業正受益於電動汽車銷量的增長，這筆交易是澳洲本已強勁的鋰產業增長的又一個跡象。國際能源署預測，如果到2050年世界實現淨零排放，對電池材料的需求將在十年內增加兩倍以上。

美媒報導稱，天齊鋰業與EES礦業的交易，或加速生產足夠供應約1000萬輛電動汽車的鋰電池。

路透社指出，交易公布後，ESS礦業的股價9日一度飆升近40％，天齊鋰業港股股價一度上漲5.2％。