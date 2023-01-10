工業電腦廠維田(6570)公布2022年12月合併營收為新台幣0.99億元，月增8.86%、年減2.80%；去年第四季營收2.96億元，年增13.43%、季減17.66%；2022年全年合併營收11.4億元，年增30.06%，維田指出，2022年歐美各產業對工業電腦需求持續熱絡，加上缺料問題緩解，美國大型專案集中於第三季出貨，帶動維田營運暢旺，全年營收寫下歷史新高表現。維田目前在手訂單能見度仍樂觀，公司審慎看待且密切注意國際狀態，以其快速因應，力求達成營運目標。

維田表示，2022年12月合併營收月增加，係歐洲、美國專案客戶持續出貨成長所帶動，惟因大陸客戶受到確診停工影響，出貨量較預期稍減，以致去年12月合併營收較2021年同期減少。

維田說明，目前在手訂單能見度仍樂觀，但目前仍有大陸疫情、全球通貨膨脹、經濟成長放緩、能源危機等不確定因素存在，公司審慎看待且密切注意國際狀態，以其快速因應，力求達成營運目標。維田今年將積極開發新品，強化三大領域營運布局，為未來成長預備足夠量能。

維田進一步指出，今年首季將會出貨歐洲軍用車輛專案，而從去年開始的美國大型專案，也確定會延續到今年，另外從產業需求來看，公司主攻的智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大業務預期仍有穩定的剛性需求，加上維田產品有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，具有較長的產品生命周期，有助於公司維持長期穩健發展趨勢。

維田在後疫情時代，亦加重投入參展力道，爭取更多國際客戶合作，今年3月14日至3月16日將參加全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展「Embedded World 2023」，會中將展出用於智慧交通(如船用觸控式工業電腦)、智慧醫療(如醫療平板、醫療PANEL PC)等新品，並預計今年取得EN-60601認證後將再推出1-2款醫療新產品，以期提升工業電腦附加價值，展現維田開發及產品設計的技術優勢。