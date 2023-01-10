【旅奇傳媒/編輯部整理】洋溢時髦風情的神戶市和洋並蓄的印象深植人心，神戶港灣在疫情期間又多了新面孔。其中神戶Bay Cruise運行，以德川幕府第三代將軍德川家光時期建造的巨船安宅丸為藍本打造的日式豪華遊覽船「御座船 安宅丸」最為吸睛。

由打造JR九州七星號列車的知名列車設計師水戶岡銳治先生監修，船艙內部運用木材、暖簾及帷幕還原江戶時代風情。2021年5月結束於東京灣的運行，同年10月在神戶港灣展開新旅程。周遊神戶機場及美利堅公園周圍的神戶港，航行時間約40到45分鐘。除船內體驗、品嚐主廚料理，也可在甲板悠閒吹海風遠眺明石大橋賞港灣風景。每日10時～16時間每小時15分出航（不定時運休，團體請事先預約），可包船。全船共188席，10名以上團體票大人1,100円。

▲2022年4月最新開幕「灘五鄉酒所」。【禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】 圖：神戶觀光局／提供

日本第一酒鄉「神戶灘五鄉」

百年酒廠巡禮 「灘五鄉」以優質酒米山田錦及六甲山天然礦泉，製酒歷史可追溯至400年前江戶時期，至今仍是產量第一的日本酒鄉！「灘五鄉」的酒造多數可參觀試飲，將釀酒工程以等身大模型展示的「白鶴酒造資料館」、可一探古早地下槽場遺跡「昔之酒廠 澤之鶴資料館」、多次獲選諾貝爾晚宴用酒「神戶酒心館」可在餐廳「さかばやし」品嚐特製酒粕料理、品嚐酒廠限定原生酒灘五鄉老字號「菊正宗酒造記念館」以及2022年4月最新開幕以超過500年歷史的「劍菱酒造」原酒藏改造的「灘五鄉酒所」都值得探訪。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】

▲Átoa水族館裡吸睛直徑3公尺圓形水族箱。 圖：神戶觀光局／提供

▲神戶最大級美食廣場「TOOTH TOOTH」。 圖：神戶觀光局／提供

五感體驗新夯點「神戶港灣博物館」

2021年10月開幕的「神戶港灣博物館」進駐以舞台美術結合科技藝術的劇場型都市水族館「átoa AQUARIUM」，館內各區設置主題水槽，其中直徑3公尺「PLANETS－奇蹟的行星－」是目前日本國內最大球體水槽！

1樓則為神戶地產地銷美食品牌「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES」網羅洋食甜點、神戶牛、「灘五鄉」銘酒及六甲地啤等神戶在地美食，共約400座的神戶最級大美食廣場。

▲保留舊校樣貌重建的水族館復合型設施。 圖：神戶觀光局／提供

廢校改建的水族館復合型設施「NATURE STUDIO」

利用2015年廢校的湊山小學原址改建，以地區再生為宗旨，結合水族館、美食商店、精釀啤酒釀造所，地區活動中心的復合型設施。如同包圍建築外部縱橫交錯的橫管般，象徵創造自然與生活體驗的無限可能性。設施內保留校舍的懷舊感，校園變身野餐庭園，庭園中的FISH POND可體驗釣鱒魚BBQ。水族館為指定時間預約制，門票大人1,200円。

▲「JUMBO FERRY 葵丸號」於2022年10月串起神戶與四國航路。 圖：神戶觀光局／提供

串起神戶與四國的全新豪華渡輪「JUMBO FERRY 葵丸號」

由 Jambo Ferry 運行的「神戶－小豆島－高松」路線，於2022年10月迎接新造船「葵丸號」。融入瀨戶內海「碧海、蒼天、青風」元素以「漂浮在瀬戸内海上的露天度假樂園 Aoi」為概念打造，有自由席區及有9種形式座席的加價高等艙專用區以及高等艙專用三大露台，設有溫泉與足湯，亦可近距離感受穿越明石海峽大橋時乘風破浪快感。

葵丸號也是國內首艘導入「掃QR碼登船」等新技術的渡輪。JUMBO FERRY 運行神戶－小豆島(坂手港)平日每日3往返、週末例假日每日4往返，單程約3小時20分；神戶－高松每日4往返，單程約4小時45分。平日一般艙等(自由席)費用為1,990日幣（巴士上船、高等艙、週末例假日、過夜班均另有加價）。

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