高雄警方昨日全面執行「清源專案2.0」，當天凌晨於三民區某商辦大樓內破獲賭場，警方破門逮捕賭場負責人20歲楊姓男子、52歲賭客司機高姓男子，以及在場30名賭客。現場查獲天九牌、骰子等賭具以及賭資11萬3000元、抽頭金7000元等證物，訊後將楊男、高男依賭博罪移送法辦，賭客們則依社會秩序維護法裁罰。

高雄警方破門攻堅。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

昨日警方執行「清源專案2.0」，針對轄區內各類地點加強清查盤查。三民一分局月前接獲情資，稱三民區九如二路某商業辦公大樓內疑似有賭場，成立專案小組調查，經過多日蒐證及擴大調閱周邊監視器下，鎖定賭場位於該大樓19樓位置，於昨日凌晨3時持搜索票破門攻堅，當場逮捕賭場負責人楊男、司機高男及現場賭客30名。

高雄警方查獲賭具、賭資等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

隨後警方於屋內，查獲扣已裝袋的膠質天九牌、骰子、押寶盒等賭具1批、賭資合計共11萬3000元及賭場收取的抽頭金7000元等證物。

據了解，該賭場為避免遭到警方查緝，不定期於市內更換地點，當換完新地點後，再以通訊軟體通知各賭客，高男再開小巴士接送。此次楊男看中商辦大樓深夜無人上班，還在門口裝監視器，遇到警方查緝時再將賭具藏起，不料還是栽在警方手中。

據了解，30名賭客中，為10女、20男，年齡分布於20至70歲，不少賭客也辯稱是通過賭友相傳。警方訊後將楊男、高男依賭博罪移送高雄地檢署偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰，將面臨最高9000元罰鍰。