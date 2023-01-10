臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

巴拉圭共和國眾議院羅培斯議長（Carlos María López López）昨（9）日訪台，這是近日繼民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）拉斯穆森主席（Anders Fogh Rasmussen）、吐瓦魯國國會議長戴伊歐伉儷後，又一位外賓訪台，蔡也依照慣例親自在總統府接見，除專程發文並開直播。此消息引熱議， 有網友留言質疑蔡「是有多開心，為了巴拉圭議長一天發3則」，更有人諷刺道：「這些外國人是趁快過年了，趕快來領紅包嗎？」

蔡英文昨日在臉書發文，刊出她與巴拉圭共和國羅培斯議長的合影，表達歡迎之意。蔡指出，過去6年多來，台灣和巴拉圭持續在各領域深化交流。2016年，她就任總統後，第一次出訪，就到巴拉圭訪問；2018年，巴拉圭阿布鐸總統就職後，第一次出訪也來到台灣，展現出兩國的深厚情誼。

蔡英文強調，台灣和巴拉圭的經貿關係這幾年不斷提升，即使在疫情之下，去年1月到10月，雙邊貿易額創下新高，超過兩億兩千萬美元。面對威權主義持續擴張，我們在民主陣線的盟友，一定要加強合作，才能共同守護我們的生活方式。期待未來，台灣和巴拉圭能繼續努力、攜手合作，為國際社會帶來更多的貢獻。

此文湧入約1700則留言，除部分支持者讚聲，卻也有許多批評聲浪：「這些外國人是趁快過年了，趕快來領紅包嗎？」、「把今年來訪過的團全找來除夕夜一起吃圍爐，再發一次紅包如何？」「對外國人很大方，對自己的民眾6000塊還要討價還價」、「這次他們來要多少？」「巴拉圭也要來新竹棒球場挖寶嗎？」「強烈建議增加行程，帶外賓朝聖 世界No1密寶球場」、「六年來，迎新送舊，辛苦了，專業誦經團」。