對於中國大陸2023年就業形勢，中國人力資源社會保障部長王曉萍說，隨著疫情防控優化政策和穩經濟各舉措落實，經濟繼續恢復，就業局勢將保持總體穩定。但就業總量壓力依然存在，結構性就業矛盾更凸顯，穩就業仍面臨不少挑戰。今年大專院校畢業生將達1158萬人歷史新高，當局將把高校畢業生就業作為重中之重，離校前公共就業服務進校園。

王曉萍接受官媒專訪表示，2022年就業局勢保持總體穩定。全國城鎮新增就業1206萬人，提前超額完成1100萬人的全年目標任務。重點群體就業基本穩定，高校畢業生就業水平總體穩定，脫貧人口務工規模高於上年。

她表示，繼續實施就業優先導向的宏觀調控，推動財政、貨幣政策支持穩就業，實現就業增長與經濟運行同步恢復。調整優化即將到期的階段性減負穩崗擴就業政策，突出對就業容量大的服務業、小微企業、個體工商戶穩崗擴崗支持。健全促進就業長效機制，研究建立促進高質量充分就業政策體系，持續推進「十四五」就業促進規劃中的重大項目落實。

針對農民工等重點群體，健全統籌城鄉的就業政策體系，堅持外出轉移就業和就地就近就業並重，健全勞務協作機制，打造一批勞務品牌，鞏固脫貧人口就業幫扶成果。加強困難人員就業援助，健全優先服務、分類幫扶、動態管理援助機制，實現零就業家庭至少一人就業。同時，強化失業人員生活保障，及時兌現各項失業保險待遇，加強生活救助與就業促進協同。

今年高校畢業生將達到1158萬人的歷史新高，促進就業任務更重。王曉萍表示，將全力拓寬就業渠道。開展政策服務專項落實行動，提供社保補貼、培訓補貼等支持，開闢中小微企業職稱評定綠色通道，調動企業吸納就業積極性。實施重點群體創業推進行動，提供培訓、場地支持，落實擔保貸款、創業補貼等政策，支持自主創業、靈活就業。推動公共部門穩定招錄規模，穩定畢業生預期。