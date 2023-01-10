健保署驚傳內鬼洩漏民眾健保個資弊案，調查局新北市調查處獲報，指已退休的衛福部中央健康保險署主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌偷查並外洩健保被保險人個資長達13年。對此健保署今日回應，基於偵查不公開原則，相關案情尊重檢調偵辦，請外界勿過度揣測。

健保署今日透過新聞稿表示，本署審慎嚴肅面對本案調查，竭力配合偵辦作為，希望檢方能儘速釐清案情。目前也已關閉2名涉案人員之健保資料庫系統查詢權限，在調查期間調離非主管職務，並將儘速檢討人員行政責任。刻研議加強內部查核密度及強度之作法，促使同仁保持資訊安全及個資保護警覺。

此外，健保署長李伯璋今天上午也發文給健保署內同仁，指出看到同仁們無預警被檢調約談，內心真的不捨她們承受的壓力。第一時間、政風秀卿主任立刻安排律師協助同仁。並警惕，大家在生命過程，務必記得自我要求做好。同仁們身為公務人員，有權限接觸到國人的健保資料，更是一定要依法行事，千萬記得走過必留痕跡，互勉之！

健保署政風室指出，同仁如違規查詢各資，可依個人資料保護法第41條，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣 100 萬元以下罰金；刑法第 132 條也規定，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，可處 3 年以下有期徒刑。

政風室指出，非執行法定職務必要範圍內或非經當事人同意，意圖為自己或第三人不法利益，不當查詢並洩漏或交付民眾個人資料，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者，將一次記二大過，並由專案考績予以免職。