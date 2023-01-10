農曆春節將至，採買必不可少，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，包含網路購物平台年菜，共抽驗195件應景食材，檢驗農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、防腐劑、甜味劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、硼酸及其鹽類、真菌毒素、著色劑及食品中微生物衛生標準等，總計計9件不合格。

衛生局副局長許朝程說明，每年春節前衛生局皆針對應景食品進行抽驗，種類包含生鮮蔬果、生鮮禽畜水產品、花生製品、色澤鮮艷節慶食品、澱粉類製品、蝦仁、糖果零食、休閒食品、禽畜加工食品、糖漬鹽漬果實類食品、醃製蔬菜、水產加工品、脫水食品及冷凍食品等。

許朝程說，2021至2022年連續2年檢驗結果分析，均有「竹笙」及「巴西蘑菇」等食品檢出重金屬不符規定，衛生局即將該違規產品列為高風險食品並成立專案加強抽驗，於今年抽驗結果發現該品項產品已未見其違規，顯見管理之成效。

其它違規食品含「白花椰菜」及「茴香」檢出農藥殘留不符規定，另「酸菜」、「蘿蔔糕」、「豬肉絲」、「方角香魚片」、「眼球造型軟糖」及「烤魷條」檢出違反食品添加物使用範圍及限量標準。

許朝程表示，此次檢出農藥違規超出殘留容許量標準殺菌劑為「福多寧(Flutolanil) 」、殺蟲劑為「亞滅培(Acetamiprid)及速殺氟(Sulfoxaflor)」，其對哺乳類動物之毒性很低，於人體內可快速由尿液或糞便中排除。

另檢出違規之食品添加物有防腐劑「己二烯酸及苯甲酸」及漂白劑「二氧化硫」不符規定，防腐劑食用過量會刺激腸胃道造成腸胃不適等症狀，而二氧化硫食入過量除會造成腸胃不適外，更會引發氣喘病患者產生不同程度之過敏反應，如哮喘與呼吸困難等症狀。

簡任技正劉君豪表示，民眾在選購蔬果時，可選擇有政府輔導的標章產品，並應於食用前確實清洗水果，經由流動水清洗、去皮、去殼等處理，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，有效避免食入殘留農藥，以確保食用安全。

為讓民眾可簡易判斷食品之安全性，即日起於各區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，送完為止。