台北一名新娘不滿婚宴夫家要辦流水席，頻頻在匿名公社發文砲轟未來夫家，酸鄉下人是不是很愛辦流水席、菜色能吃嗎？鬧出「流水席之亂」，雖然小姑昨天發文證實，婚應該是結不成了，全案看似已落幕，但今早匿名公社又出現一篇開嗆文，讓網友們大呼「公主a」又來了！

臉書「匿名2公社」上午約8點半出現一篇PO文，「為什麼一定要流水席，尊重一下可以嗎？」短短兩句話砲火猛烈，網友懷疑是不是流水席新娘又再發聲，開酸「為什麼一定要飯店，尊重一下可以嗎？」、「不是不嫁了？還在堅持什麼」、「哈哈，是不是公主a」、「沒出錢就別幻想了a！」、「公主a，妳來了呀，還要崩潰多久？」、「a小姐還不死心呀」。

無緣的小姑才說完婚應該結不成了，結果流水席新娘疑似還不死心，又在匿名2公社發文。(翻攝自匿名2公社)

還有網友故意模仿流水席新娘的說話語氣，表示「尊重是互相的...你還有臉打尊重a？」、「看來妳是沒鬧夠a，流水席怎麼了嗎？」、「青菜蘿蔔各有所好a，偏好飯店的，不能譏諷愛流水席的是鄉下人啊！有給過尊重嗎？」

不過也有人猜測是反串，「還在蹭aaa熱度釣魚，都下檔了，你真的很low欸」、「演戲的都退了，看戲的還不走啊」。