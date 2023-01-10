台灣民眾黨立院團今表示，民進黨把稅額超徵大內宣成經濟表現與施政成績，將普發現金6000元，卻又傳出財政部要為此借款150億元以上，顯見政府行政失靈；另蔡英文總統上任至111年度總預算、特別預算，加上今年可能增提的「潛艦國造特別預算」，任內國債增債恐超過1.9兆。民眾黨團呼籲政府，提出具體還款計畫，不要只會撒幣、債留子孫。

民眾黨團今召開「戳破民進黨的美化數字，蔡政府增債將逾1.9兆」記者會，立委邱臣遠表示，行政院連續2年超徵逾4000億，思考還稅於民竟然靠拔草測風向，決定普發現金後，才透露超徵款未依法審定不能支用，可能需要借款調度150億元以上。執政黨無法理性決定政策方向，只想發錢收買民心，更在社群媒體做圖吹噓台灣經濟最好、蔡政府最勤儉持家，真相卻是民進黨把特別預算常態化。

立委張其祿指出，若舉債發現金將是國家級災難，這次超徵稅收源自半導體與航運產業大賺，再把超徵稅收退給民眾當然是錦上添花，但政府並非外界想的滿手現金，為了發6000元還要舉債或另籌財源，卻把民生核心問題如建造社會住宅、提升電網韌性、協助農漁產銷體系轉型及拓展外銷等拋諸腦後。

張其祿表示，政府將超徵稅收分作4塊，除了地方應分配稅收，另外用於貼補勞健保基金財務缺口、增加電價補貼與普發現金，配比有許多可討論的空間，行政院有責任跟外界說明決策過程。

立委賴香伶表示，蘇貞昌必須正視勞保財務問題，勞保基金餘額減少的速度宛如失速列車，根據最新精算報告，再過4年勞保基金就會用完，再過7年勞保累積債務就會破兆，且每年將以新增約6000億的規模累積債務。這對現在及未來的勞動世代不公平，他們只能持續繳費，卻不一定能享有老年安全保障，即使政府願意撥補，現行制度卻會累積龐鉅的國債。

陳琬惠指出，政府財務管理出現警訊，審計部在《110年度中央政府總決算審核報告》已經直指問題核心，明顯就是中央政府把債務隱藏到特別預算，營造收支平衡的假象，還不惜舉債發現金。

民眾黨團呼籲，預算編列必須顧及財務均衡、量入為出，如今國債攀升，如果撒幣只為閣揆「保位戰」，真的大可不必，呼籲蔡政府研擬可行的還債計畫、檢討稅制別讓「超徵」一再發生，也請朝野立委齊心謹慎審查預算，確保國家財政走在正軌。