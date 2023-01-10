香港知名打星洪金寶過去演出多部經典電影，當中他壯碩靈活的形象深植許多影迷的心，如今高齡71歲的他，鮮少出現在螢幕前，近日他的兒子洪天明在抖音上發出幫他慶生的影片，當中可見雖然他的精神相當好，可白髮蒼蒼的模樣，仍讓粉絲感嘆他真的老了。

洪金寶在7日迎來他的71歲生日，他的兒子也在昨（9）日釋出爸爸的生日當天帶著全家到農場遊玩的影片，當中可見洪金寶白髮蒼蒼，身形略顯消瘦的坐在輪椅上，讓許多粉絲看了不禁感嘆「陪伴了我們一代的電影人都在慢慢老去」、「老爺子，真的老了」、「歲月不饒人啊」。

洪金寶白髮蒼蒼模樣，讓粉絲相當感慨。（圖／截圖自微博）

不過，在影片中洪金寶雖因膝蓋有傷，只能靠輪椅與拐杖行動，但他的精神非常好，看著孫子在農場上跑跳，並開心吃著孫子採回來的草莓，畫面看起來和樂融融，當晚上吃飯時，孫子送上畫有洪金寶人像的卡片時，做爺爺的他更是笑得合不攏嘴。

然而，除了洪金寶之外，他57歲混血妻子高麗虹也受到網友關注，片中她身穿粉紅色運動套裝陪著孫子採草莓，不過昔日選美氣質依舊，許多網友紛紛大讚她風韻猶存「他老婆還是那麼有魅力」、「高麗虹真的還是好漂亮」、「不怎麼拍高麗虹啊，依然好靚」。