日本前偶像天團SMAP隊長中居正廣，去年11月因身體狀況不佳接連請假，直到12月才發現罹患盲腸癌，之後便全面停工接受2次手術治療，沒想到敬業的他才剛動完刀2個月，就突然現身廣播電台嚇壞所有人，也讓粉絲們相當擔心他的狀況。

中居正廣不僅是偶像天團隊長，也是日本國內知名一線主持人，手上握有大量代言廣告及節目，但他自從在2015年因喉嚨腫瘤動刀，隔年又發現肝指數過高戒酒後，身體開始不斷出狀況，去年7月他曾因急性盲腸炎緊急送醫動手術治療，但疑似不想耽誤工作行程，在手術完成後就迅速復工，讓不少人大吃一驚，豈料12月又被媒體爆出疑似罹患盲腸癌，因此再度停工。

根據日媒《周刊郵報》報導，中居正廣一共接受了三次手術，知情人士爆料，在第三次手術當中原本預定不到一小時就能結束，卻發生突發狀況，被迫延長好幾個小時才完成，中居正廣也因此轉到另一家高級醫院養身。據了解，手術雖然成功，但不想讓人看到他瘦弱的病態拒絕與外界接觸，而周遭人士也建議他至少休養3個月以上，身體才會完全恢復。

此外，日媒報導身為工作狂的他，因不想造成節目組困擾，僅休養短短2個月就突然現身藤谷太輔主持的廣播節目《藤谷太輔Peaceful Days》，讓藤谷嚇一大跳，但藤谷隨即就介紹中居正廣出場。而他突如其來的回歸，似乎在為14日播出的朝日電視台節目《中居正廣的News大會》做暖身，正式宣告回歸，但粉絲們仍認為他太過逞強，相當擔心他的身體狀況。