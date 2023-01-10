中國駐澳洲大使肖千警告，不能讓中澳兩國的分歧「劫持」整體關係，並希望中澳會回到正常的關係。澳洲廣播公司（ABC）稍早則報導，肖千闡明兩國關係可能是解凍的延續。

香港電台報導，肖千在中國駐坎培拉大使館向媒體發表講話，指2022年對中澳關係來說是不平凡的一年。他說，澳洲新政府上台為重新設置雙方關係提供機會，期望中澳能夠恢復正常的貿易關係。

肖千表示，隨著兩國關係改善，中澳會回到一種正常的關係。

肖千說，雙方認為兩國之間是全面戰略夥伴關係。兩國的分歧和爭端仍然存在，但雙方同意以建設性方式解決這些問題，不允許分歧劫持兩國的整體關係。他並將氣候變化和綠色能源，列為中澳合作的強大潛力。

澳洲廣播公司稍早報導，肖千在坎培拉接受媒體採訪，闡明兩國關係，「這可能是兩國關係解凍的延續」。近年來，兩國關係緊張，但從去年開始有所緩和。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年11月與中國國家主席習近平進行會晤，隨後澳洲外長黃英賢於上個月訪問中國、與中國外長王毅舉行會談。另有報導稱，中國將恢復進口澳洲煤炭，這是三年來中國首次進口澳煤。