36歲女星邵庭近年在演藝事業外努力開創副業，短短5年間斜槓轉型成為電商女王，做出超強口碑年收破2.2億元。近日，邵庭上節目玩交換禮物的遊戲，抽到了「演藝圈裡最討厭誰」的題目，她馬上想起一個上了年紀的女星，爆料對方莫名發飆，因此再也不想跟她同台。

日前由小S主持的《小姐不熙娣》中，節目組大玩假交換禮物真爆料遊戲，幾位來賓既興奮又期待，其中邵庭抽到「演藝圈裡最討厭誰」的題目時，大爆自己曾經主持寵物節目時，有一次錄影的唯一女來賓大遲到，但因為當時拍攝地點在宜蘭，大家並未多想，不過該名女星到場也沒跟任何人道歉，還又花了1個小時整理自己。

好不容易終於快開錄了，該位女藝人突然在攝影助理幫忙別麥克風的時候，暴怒大吼：「你在幹什麼啦？你們現在到底是怎樣」，現場所有藝人與工作人員驚呆，她又大罵：「你們工作人員現在別麥都不用講敬語嗎、都沒有人講敬語嗎？」，製作人趕緊出來喊卡說先休息，之後就換上另一位助理別麥。

邵庭爆某知名女星耍大牌眾人驚呆。(影片來源/小姐不熙娣 YT)

此話一出，其他藝人如小S（徐熙娣）、趙正平、余祥銓、蘿莉塔和丫頭（詹子晴）都相當驚訝，因為相較日文和韓文來說，中文的敬語使用並不那麼普遍且嚴謹。之後邵庭與節目組的工作人員，就把此事拿來開玩笑，若看到該女星有動態，就會問彼此說：「你有用敬語嗎？」，笑翻眾人。