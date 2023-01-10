4天前凌晨、高雄市苓雅區凱旋三路1家公司遭人倒車撞鐵門還砸店，9日凌晨該店又遭人衝撞，鐵門才修好又被撞爛。警方趕抵現場逮獲開車衝撞的王姓及黃姓男子，移送法辦。警方證實，此次衝突為債務糾紛，與4天前一案並無關聯。

警方趕抵現場逮獲開車衝撞的王姓及黃姓男子，移送法辦。警方證實，此次衝突為債務糾紛，與4天前一案並無關聯。（高適苓雅分局提供／袁庭堯高雄傳真）

6日凌晨2點多，一輛黑色轎車多次倒車衝撞該店鐵捲門，接著車內衝出7、8名黑衣人，持棍棒、鎮暴槍、西瓜刀瘋狂砸店。警方事後逮獲主嫌和多名共犯，他們供稱因為網路購物和該店有嫌隙，才砸店報復。當時2主嫌僅1萬元交保，其餘飭回。

9日深夜，19歲的王男開黑色轎車，載20歲的黃男前往該公司，同樣用倒車衝撞的方式搗毀鐵捲門，2人作案完就把車丟在現場徒步離開，但隨即被趕到的員警逮捕。王男供稱，裡面的員工欠「哥哥」數十萬元不還，才與黃男奉命行事，順便出氣。

警方查出，該衝突起因疑似為該店葉姓被害人積欠一名23歲的黃姓男子80萬元債務，到期不還，黃男才教唆王男、黃男2人駕車衝撞犯案，約定事成後各提供酬勞5萬元。王男不但無照駕駛，牌照遭註銷，犯案前沿路還有未依規定使用燈光、不依標誌標線及號誌行駛、不依規定駛入來車道，彎道處倒車等各項交通違規行為，開出9件、3萬8400元罰單。

警方表示，現場還有另一輛轎車逃逸，苓雅分局已與刑大偵六隊立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮，鎖定車號全力追緝涉案的2名共犯。訊後也將王男、黃男2人依刑法恐嚇、毀損、妨害秩序等罪移送高雄地檢偵辦，並建請檢察官聲押。

市長陳其邁對此表示，過年將至，警察局相關的治安的工作必須徹底落實、嚴格執行，所以包括清源專案跟相關的治安工作，必須徹底的來維護治安、守護市民安全。