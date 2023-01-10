冬天享用熱騰騰的羊肉爐，讓人身心愉快，但這是乾癬患者的禁忌，中醫師分享，一名乾癬患者就因吃了羊肉爐、堅果、喝酒後，次日就乾癬大發作，皮膚長出一顆顆紅疹，且奇癢無比，提醒乾癬患者要注意8項飲食禁忌，否則發作起來讓人相當不舒服。

中醫師艾莉絲在其臉書專頁分享，有一名30多歲的乾癬患者進入診間哀號著，原本其乾癬症狀已經好了，卻又突然爆發。她解釋，乾癬本來就是免疫方面的疾病，且冬季容易好發，因此會發作是正常的。但她細問下才知，男子前一天下午吃了堅果、羊肉爐、喝酒，次日皮膚就長出一顆顆紅疹，且奇癢無比，聽完病患的說法後，她直呼自己「快崩潰了」，因為這些都是乾癬患者的禁忌食物。

艾莉絲表示，堅果類食物會讓乾癬爆發，羊肉、牛肉或麻油等也會導致乾癬復發，而酒精會讓皮膚變紅。她說明，乾癬是一種慢性免疫反應，和免疫力失調有關，因免疫系統失調，導致皮膚細胞不正常增生，患處會呈現邊界明顯且凸起的紅色斑塊，常見於頭、臉、四肢、軀幹等部位，且是突起的紅色斑塊，不時還會出現白色屑屑，所以又稱為「銀屑病」。

艾莉絲列出乾癬患者的8種飲食禁忌：

1. 辣：麻辣鍋、泡菜鍋、泡菜、泰式酸辣湯。

2. 酒：一般的酒類或藥膳中的酒。

3. 提升免疫力的保健食品：冬蟲夏草、牛樟芝、靈芝、蜂膠、巴西蘑菇。

4. 海鮮類：螃蟹、蝦子等。

5. 肉類：羊肉、牛肉。

6. 堅果類。

7. 水果：榴蓮、芒果、西瓜。

8. 芝麻類：麻油、香油、芝麻醬。