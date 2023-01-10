復旦大學發展研究院副教授江天驕10日在大陸《環球時報》撰文指出，近期韓國尹錫悅政府表示正與美國探討開展「核演習」並尋求共用美國的核武器。美國方面則是矢口否認，這耐人尋味。

江天驕表示，韓國方面積極謀求所謂韓美「核演習」主要是基於兩方面的考慮：一方面，半島形勢急速升溫，朝核問題或有進一步發酵的趨勢。此外，上個月發生的「無人機事件」還導致韓國一架戰鬥機在攔截時墜毀，朝韓雙方的摩擦有持續升級的態勢。另一方面，尹錫悅早在競選總統時期就批評前任政府的「溫和政策」無助於解決朝核問題，堅持加強韓美同盟的政策基調，信奉「強對強」的對朝政策主張。

江天驕稱，美國方面，拜登政府對韓國謀求韓美「核演習」表面上拒絕，實則至少有三方面的深層意圖：一是明確韓美同盟的主動權在美不在韓。二是以退為進，敲山震虎。三是拜登個人仍希望在防擴散和軍控領域留有顏面。

江天驕認為，然而，即便拜登此刻不答應，在今後一段時期美國在東北亞乃至整個亞太地區持續推進「延伸威懾」的戰略不會改變，並將進一步發揮核保護傘的作用。其主要原因有三：一是俄烏衝突對全球地緣政治版圖和國際安全治理結構的負面影響深遠，導致核擴散的壓力顯著提升。一方面，美俄關係徹底破裂使得原有的雙邊軍控體系難以為繼，美俄雙方都在加緊研發和部署新一代戰略武器。另一方面，俄烏衝突暴露出當前國際安全治理機制仍不健全，相關國際法律和制度尚不能替代軍事硬實力的作用。

二是早在冷戰時期，美國就對東北亞盟友提供核保護傘，甚至出現過核武器「准共用」的情況。解密檔案顯示，1967年，美國在整個太平洋地區的陸地前沿部署的核武器達到3200枚的峰值，而其中大約有1000枚部署在韓國。當然，為了防止韓軍突然使用這些核武器從而引發世界大戰，駐韓美軍嚴格控制著發射權乃至武器型號、部署地點等關鍵資訊。

三是多年來以美國為首的北約大致建立了一整套「延伸威懾」體系，而美國將北約模式複製到東北亞乃至亞太地區的可能性正在增加。

江天驕強調，美國「延伸威懾」體系若進一步得到強化，對東北亞地區乃至全球安全穩定來說無疑是雪上加霜。

首當其衝的是朝核問題。根據以往經驗，但凡美國加強同日韓的軍事合作，必然引發新一輪軍事對峙甚至衝突升級。如果美日、美韓同盟朝著核共用、核演習的方向發展，只會增加半島局勢的緊張乃至核戰爭的風險。

其次，日韓作為無核武器國家若染指核武器，將對整個國際防擴散體系帶來顛覆性衝擊。此前，美英澳核潛艇合作已經嚴重違背《不擴散核武器條約》的宗旨，並引發日韓國內效法開展核潛艇合作的錯誤呼聲。一旦美國向日韓核共用，必將在其他無核武器國家中產生連鎖反應。人人擁核將給國際安全與穩定帶來災難。

最後，受到美國「延伸威懾」體系威脅的國家將不得不做出必要的軍事回應以確保自身安全。美國的「延伸威懾」戰略無疑是將東北亞乃至全球帶向進一步分裂和對抗的邪路，最終只會讓自己陷入更大的不安全當中。