中國人壽認同瑪利亞基金會理念，為鼓勵瑪利亞青年自力更生，與「瑪利YOUNGの快樂襪子店」聯名製作環保再生快樂襪，並認購3000雙贈送中壽同仁，成為首家合作客製的企業。大疫之年，社福團體募款不易，瑪利亞基金會是中壽長期合作的公益夥伴，繼上月發起「一份保單一份愛，傳遞希望分享愛」活動，再度認購快樂襪，讓愛的接力不止息，在寒冬中感受來自中壽的幸福暖流。

瑪利亞基金會籌備，第一家由群眾募資而生、心智障礙者擔任創作者的「瑪利YOUNGの快樂襪子店」實體門市，日前在台中盛大開幕，除了盧秀燕市長到場剪綵，也迎來訂單好消息。

「謝謝同仁一年的付出，讓我們一起穿好襪、做好事、過好年」中壽總經理黃淑芬表示，為感謝同仁辛勞，特別送上由瑪利亞青年所彩繪創作的「快樂襪」給全體同仁，上面印有代表中壽企業精神的「we share we link」字樣，希望中壽人在感恩的季節感染快樂，穿在腳上、暖在心頭，並以行動響應公益，實踐愛與關懷的企業精神，也藉此拋磚引玉，邀請更多企業及社會大眾一起投入參與，用熱情與溫暖讓愛的接力不止息。

中壽長期扶持瑪利亞基金會，除了支持心智障礙學員藝術治療畫畫班運作，幫助提升學員軟實力及獲得藝術療癒外，更贊助極重度多重障礙服務大樓設備經費，讓近百位心智障礙者得到更完善的照護;並支持歷史相片牆牆面重建，協助展現機構服務理念，提升社會能見度。中壽期許透過自身金融影響力，讓更多社會大眾關懷並支持弱勢團體，並持續攜手公益夥伴創造最大的價值，一同實踐永續共好的願景。