機電空調系統整合廠洋基工程(6691)公布2022年12月自結合併營收14.18億元，月增10.97％、年增5.94％，改寫歷史次高。使第四季合併營收38.8億元，季增2.3％、年增達31.54％，連3季改寫新高。累計全年合併營收139.67億元、年增達31.04％，續創歷史新高。

洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程表示，去年營收再創高，主要受惠半導體、印刷電路板（PCB）及光電大廠先進製程持續推進，生產規模逐步擴增，對無塵室的潔淨程度、減排效率及大型廠區的空調穩定度等要求明顯提升，可望持續受惠高科技大廠淨零排放商機，推升公司整體營運成長動能。

洋基工程指出，上季再接獲約67.6億元的高科技廠大型無塵室機電工程合約，目前未認列合約收入突破217億元、年增達約3成。以過往經驗觀察，大部份未認列合約收入將在12～18個月內完成施工及認列，預估整體營運表現至2024年均可望維持穩健成長動能。

洋基工程表示，國內電子大廠近期陸續轉向東南亞布局設廠，公司近期規畫赴泰國設立據點，就近服務下游客戶，將業務拓展至其他東南亞地區，同時將拓展超高商辦大樓機電空調設備工程市場，盼透過多角化布局跨種類、業態及地區的工程服務，挹注整體成長動能。