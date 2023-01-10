升息、通膨、信用管制等措施，早已使得房市降溫，交易量也受到影響，各方對2023年房市唱衰聲不斷，營建類股早被市場遺忘多時，今(10)日立法院三讀通過平均地權條例修正案，衝擊並不大，高價股績優生華固(2548)壓在平盤下方游移、長虹(5534)及愛山林(2540)則力守高檔，中低價位個股表現相對活絡，鄉林(5531)、太子(2511)及上曜(1316)等紛紛上漲。

在平均地權條例修正案通過前，房地產市場早就受升息、通膨及不動產選擇性信用管制的影響，市場急速降溫，交易量也受到影響，不過，去年一整年還沒看到區域性的拋售潮。大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，今年上半年交易量減，不容易看到價格下跌，經過一年半的磨合，可能會有個案價格修正，至於是否會有區域性價跌，則要看量體大的社區建案是否帶頭降價，才會快速蔓延。

據實價揭露的資料顯示，2021年7月預售揭露的實價資料，包括桃園、新竹、台南與高雄市，中位單價都還在2字頭，不過去年的8、9月六都與新竹的預售中位價都已經站上3字頭，尤其新竹、台南、高雄市因為有科技業投資題材，房價大漲跡象明顯，在新制上路之前，桃、竹、中、南、高應該會有最後的預售換約潮出現。

房市已經進入修正循環，投機客也早已退場，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說，政策定案上路，對於當前買氣低迷的房市影響有限，且預售禁止換約也已經討論一年時間，動作快的也早就出場，加上多數區域房價漲很多，未來應是會有少賺求出場的換約潮，但不至於出現血流成河的狀況。

而這幾日討論度最高的是法人購置住宅採許可制，由於諸多限制會打擊建商進行都更危老的整合過程，因此子法內容備受矚目。由於豪宅買氣來自兩部分，一個是本土的資金力量，一個則是海外回流的資金，一旦透過公司購屋的條件變更嚴苛，房仲業多認為，私法人購屋的資產操作空間不再，高資產族的置產態度也會略為保守，因此短期內的豪宅市場交易量，將面臨考驗。