一名撿拾資源回收的楊姓男子，日前因物品太多無法運送，他竟動起歪腦筋竊走別人的腳踏車，才剛得手不久，他想起有事要詢問員警，就騎著車來到桂陽派出所前，這時接獲失竊民眾報案的員警剛好回派出所，立刻逮個正著，訊後被依法送辦。

小港分局桂陽派出所於7日凌晨3點多接獲1名劉姓民眾報案，指稱停放在自家騎樓的腳踏車竟遭人竊取，警員李振昌接獲通報後，立即在轄內四處尋找失竊腳踏車，但卻遍尋不著。

就在李姓員警剛回到派出所時，卻赫然發現報案人所形容的失竊腳踏車竟然就出現在派出所前，特徵完全符合，立刻將騎乘腳踏車的楊姓男子帶進派出所內，並通知失主前來指認。

經警方了解，64歲的楊姓犯嫌表示，因撿了許多資源回收物無法運送，行經該處見該腳踏車很適合載送回收物，就直接將車騎走，但他當天4點多想起有案子要詢問員警，就來到桂陽派出所。

就是這麼剛好，員警一回來就發現該輛車，失主也確定這輛就是遭竊的腳踏車，警方當下立即將他逮捕，詢問後移請高雄地檢署偵辦，短短2小時不到，即將車找回，只能說賊星該敗。