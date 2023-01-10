據《上海證券報》報導，支付寶平台今天（10日）公佈了《2022支付寶助力實體年度報告》，支付寶稱，一年來，支付寶幫助服務業恢復經營、加快復甦，包括向小微商家降費讓利超100億元（人民幣，下同）、兩場平台消費節累計拉動消費近650億元、開放近200億元免費流量幫助實體商家降本提效等，這也是支付寶首次發佈助實年報。

報告顯示，過去一年，支付寶聯合全大陸千萬商家舉辦了2場消費節，投入資金資源，用紅包碼、優惠券、直播帶貨等形式刺激消費，累計拉動消費規模近650億元。2022年，支付寶免費開放了近200億流量激勵，助力商家降低營銷成本。

自2017年推出低門檻數位化工具「收錢碼」以來，支付寶已累計服務了超過8000萬小微商家。為幫這部分服務者減少經營成本，2021年8月起，支付寶率先響應監管降費號召，一年多來通過收錢碼提現免費、網路支付服務費優惠等舉措，為超過2900萬小微商家、個體經營者等降費讓利超100億元。

數據顯示，過去一年，支付寶聯合服務商打造超400個行業解決方案，幫夥伴增收創效。經平台撮合，過去一年，部分技術型服務商比前一年多賺50萬元、部分代運營型本地服務商年收入至少漲了兩成。