台灣金融研訓院「台灣金融風險指數」（Taiwan Financial Risk Index, TAIFRI）公布，2022年12月最新TAIFRI指數分數為90.2，較11月下滑4.4。整體來看，國內外金融市場價格波動風險大幅下降。

2022年12月國內外金融市場價格波動風險呈現大幅下降，不動產市場亦呈現降溫，股市本益比下降，企業資金需求則仍表現強勁，2022年12月TAIFRI四大主構面皆呈現風險下滑，包括「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」分別較11月下滑8.3、0.1、1.1、8.2，且四大主構面風險皆為連續第二個月下降。主構面項下的11個次構面中，僅有2個分項風險上揚，8個分項指數風險下滑，1個不變。

其中，股市價格波動風險大幅下滑，2022年12月台股本益比較11月下降，波動幅度則明顯減緩，台股恐慌指數（即台指選擇權波動率指數）不但連續三個月下降，也創下2022年以來新低。

另外，海外市場風險降溫，美、中、日、歐VIX與CDS指數皆較11月下滑，海外市場風險降至近10個月新低。2022年12月國內金融市場傳染風險指數不但連續六個月下滑，也創下2021年11月以來新低，顯示金融機構之間風險傳染蔓延的可能性下降。

此外，企業融資成本略升溫，企業貸款仍穩定成長，國銀2022年12月整體逾放比及呆帳覆蓋率表現穩定，資本適足率亦處於14％左右的高水準，資本結構十分健全。2022年7月起銀行對企業放款餘額呈現雙位數成長，企業放款動能強勁，惟BBB等級公司債利率持續攀升，與10年期公債之利差擴大至0.9個百分點，創2021年以來新高，顯示公司債務資金成本上揚。