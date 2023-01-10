全球晶片荒後，日本為了找回曾經的榮耀，積極啟動復興半導體的計畫，邀請台積電設廠就是重要一環，將生產22、28奈米晶片，此外，日本也投入2奈米晶片的研發，想要彎道超車，但專家提醒，大陸自給自足的失敗經驗就在眼前，且日本長年以來缺乏大量投資與人才，就算政府願意提供支持，仍無法帶動產業復興。

美國期刊Foreign Policy報導，日本與歐美國家的態度相同，打算增加自產晶片的能力，確保供應鏈彈性與穩定度，避免半導體供應鏈斷鏈造成的危機重演，但過程可能不會那麼輕鬆。

東京野村綜合研究所經濟學家Takahide Kiuchi就提醒，以大陸失敗的經驗為借鏡，且過去日本政府多次重振半導體的計畫也宣告失敗，主要問題在於缺乏大量的投資，且缺少必要的人才，在這種狀況下，即使日本政府支持產業復興，都很難達成目標。

不過在東京理科大學教授Hideki Wakabayashi眼中，傾全國之力發展半導體，已經成為難以改變的趨勢，「疫情讓大家意識到供應鏈的脆弱性，創造多元、本土的供應鏈就成為兵家必爭之地，不只有日本面臨這樣的狀況，全球都會朝這個方向前進。」