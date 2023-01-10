高速寬頻有感降價，最高降幅近3成！ 中華電信HiNet光世代於春節前夕推出「速在有禮」方案，簽約24／36個月再享熱門家電豪禮0元送到家，並同享升級 Wi-Fi全屋通乙台月租費0元，輕鬆提升全屋訊號涵蓋率，在家享受無線上網飆速的樂趣。

此外，最受歡迎的300M高速寬頻重磅升級，上傳頻寬提升至150M（原100M）降價再加量，中華電信以最超值的回饋體驗為用戶打造高速、無縫接軌的聯網環境，有感降幅減輕消費者荷包負擔。

HiNet光世代高速寬頻服務甫榮獲「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」13項No.1，在「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率」領先業界，更是唯一所有指標皆成長的家用寬頻業者。

為持續提供消費者物超所值上網服務，HiNet光世代推出「速在有禮」方案，新申請／升速300M／150M、500M／250M、1G／600M，搭配Wi-Fi全屋通乙台月租0元，無論是遠距辦公、居家上課或雲端上傳備份檔案、線上遊戲、觀影娛樂、網路直播等，助攻聯網體驗更快更順暢。

為歡慶農曆新年到來，中華電信推出「錢兔賜金開運抽」網路門市限定活動，於1／9至2／15活動期間申請HiNet光世代任一指定方案，就有機會獲得iPhone 14、純黃銅聚財錢兔、精美家電等超過260份新春厚禮，除夕到初三期間申辦再加碼抽6888點Hami point紅包。