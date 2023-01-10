因傷休息11場比賽的勇士超級球星柯瑞，傷勢恢復良好，可望明日與太陽之戰傷癒歸隊，對於衛冕軍勇士而言無疑是利多消息。

勇士原本是希望柯瑞在周末與馬刺之戰歸隊，但柯瑞的傷勢恢復出奇的好，因此勇士官方傷情報告提升了柯瑞的出賽機率，因此，柯瑞有機會在主場8連戰最後一戰復出，然後隨隊展開遠征之旅。

勇士在柯瑞受傷休息的11場比賽當中拿下6勝5敗，小將普爾扛起了陣中大旗，克雷湯普生也展現出二當家的威力。

柯瑞在受訪時表示，「我會盡可能地透過測試來恢復狀況，目標就是準備隨時回到球場。」