因傷休息11場比賽的勇士超級球星柯瑞，傷勢恢復良好，可望明日與太陽之戰傷癒歸隊，對於衛冕軍勇士而言無疑是利多消息。
勇士原本是希望柯瑞在周末與馬刺之戰歸隊，但柯瑞的傷勢恢復出奇的好，因此勇士官方傷情報告提升了柯瑞的出賽機率，因此，柯瑞有機會在主場8連戰最後一戰復出，然後隨隊展開遠征之旅。
勇士在柯瑞受傷休息的11場比賽當中拿下6勝5敗，小將普爾扛起了陣中大旗，克雷湯普生也展現出二當家的威力。
柯瑞在受訪時表示，「我會盡可能地透過測試來恢復狀況，目標就是準備隨時回到球場。」
因傷休息11場比賽的勇士超級球星柯瑞，傷勢恢復良好，可望明日與太陽之戰傷癒歸隊，對於衛冕軍勇士而言無疑是利多消息。
勇士原本是希望柯瑞在周末與馬刺之戰歸隊，但柯瑞的傷勢恢復出奇的好，因此勇士官方傷情報告提升了柯瑞的出賽機率，因此，柯瑞有機會在主場8連戰最後一戰復出，然後隨隊展開遠征之旅。
勇士在柯瑞受傷休息的11場比賽當中拿下6勝5敗，小將普爾扛起了陣中大旗，克雷湯普生也展現出二當家的威力。
柯瑞在受訪時表示，「我會盡可能地透過測試來恢復狀況，目標就是準備隨時回到球場。」
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