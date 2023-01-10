年關將近，新竹市政府啟動春節關懷送暖機制，今年的「專屬春節福袋」內有保暖圍巾、保溫瓶、春節禮盒及5菜1湯的澎湃年菜，4大春節賀禮祝賀長輩幸福過年，即日起並由志工協助親送到全市265位獨居長輩手中。

新竹市長高虹安親自帶著賀禮探望73歲的何文升爺爺。（陳育賢攝）

市長高虹安表示，新竹市政府推動老人福利措施向來不遺餘力，時值歲末嚴冬，市府特別關懷獨老長輩，自去年12月即啟動低溫關懷機制，與11個獨老志工團體合作，加強慰問訪視265位獨居長輩，注意低溫保暖並減少戶外活動。

而在春節前夕，市府為長輩準備春節賀禮，由獨老志工團體親送到每位長輩手中，祝賀長輩新春健康、萬事如意，高虹安昨天也親自帶著賀禮探望73歲的何文升爺爺。

社會處指出，何文升爺爺因中風行走不便，在生病或生活上需要幫忙時，市府與慈濟基金會以及老五老基金會都會第一時間協助照顧爺爺，提供生活上協助。何文升說，早已把志工與社工當成自己的家人，有時候天氣寒冷或是下雨時，他們總是不畏風雨特地跑過來關心，自己看了也會很心疼。慈濟基金會陳冠諭指出，能照顧何爺爺就是個善緣，把爺爺當作自己的長輩，想到的時候送個奶粉麥片過去，看到爺爺幸福平安就是最快樂的事。

社會處代理處長李季縈表示，竹市獨居老人目前列冊265人，感謝杜華神父社會福利基金會、新竹市陽光仁愛協會、慈濟基金會、愛德會、榮欣志工服務隊、金山社區發展協會、虎仔山長青會、港北社區發展協會、民富社區發展協會、磐石社區發展協會及福智文教基金會等11間民間單位，提供電話問安、關懷訪視等服務，關懷每位獨居長輩的生活安全。

今年也結合新竹市社區婦女關懷協會、國際同濟會台灣總會竹苗區、觀光旅遊協會、傳統產業發展促進會、蕭志潔及陳慶齡議員等單位與個人，號召企業與善心團體力量，為獨居長輩準備豐盛年菜，為長輩帶來更多溫暖與關懷。

社會處同時呼籲，獨居長輩在社會上最需要被關懷的弱勢族群，讓大家用溫暖關懷來照顧獨居長輩的身心，民眾若發現獨居長輩需要協助、緊急安置或物資上的需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。