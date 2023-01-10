微軟Windows 7跟Windows 8.1系統自今天(10日)之後正式走入歷史，不再提供任何更新。雖然使用者能夠繼續使用，但沒有安全更新的系統也代表駭客更容易入侵。有網友則感嘆又是時代的眼淚，並認為Windows 7才是最好神作，「在當時版本外觀設計算是相當的科技化，而且Windows 10大部分功能Windows 7都有。」

根據調查公司statcounter數據，目前Windows 10使用率最高，多達68.01%用戶使用，Windows 11則以16.93%居次。值得關注的是，全球仍約有11.18%的用戶使用Windows 7，Windows 8.1使用率則有2.59%。

微軟Windows 7本來應該要在2020年1月退休，不過因為企業用戶仍然很多，微軟在當年提供付費的延伸3年安全更新（Extended Security Update），這項更新將於1月10日結束。此外，Windows 8.1的延伸支援同樣在1月10日到期，微軟此次並不會推出延長的更新，兩款作業版本將同步退休。

微軟則呼籲用戶升級至Windows 10以上系統，因為系統沒有安全更新將曝露在風險之下，恐更容易被病毒入侵。

微軟Windows 7、8.1走入歷史，網友則紛紛表示，「還是比較喜歡Windows 7 」、「Windows 7才是微軟最好用的系統」、「現在看來Windows 7才是最佳神作」；也有網友認為，「XP應該是最成功的」、「XP才是最頂吧」、「討厭Win10強制更新功能」。