根據彭博新聞周一的報導，瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)即將達成協定，收購前花旗高層克萊恩(Michael Klein)的諮詢公司。

據知情人士表示，瑞信對M. Klein & Company的估值在約數億美元之間。幾周之前，克萊恩與瑞信高層就M. Klein & Co的估值報價發生爭執。

瑞信和M. Klein & Co都沒有對該新聞報導提出評論。

在去年10月，克萊恩從瑞信董事會退下，然後接下投資銀行部門的工作。該部門預計將被分拆出去，並重新命名和合併到瑞信第一波士頓(CS First Boston)。克萊恩預定成為該業務的負責人。

該收購交易之後，預計可讓M. Klein & Co的股東入股第一波士頓，也為克萊恩入主該業務進行鋪路。

Klein預計在2023年將成為第一波士頓的執行長，現在正等監管單位的批准。