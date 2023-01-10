路透社報導，現在在中國如果想購買某些版本的特斯拉Model Y電動車，等待取車的時候正在拉長，顯示該電動車製造商近來的降價行動似乎正在帶動買氣。

中國是特斯拉的第二大市場，僅次於美國。

上周五特斯拉將Model 3和Model Y所有車款在中國的價格調降6%～13.5%，使其部分車款的價格直逼比亞迪最暢銷的車型。分析師表示，隨著中國的需求減弱，價格戰可能正在醞釀當中。

目前Model 3在中國的起跳價格從265,900元人民幣調降至229,900元人民幣（約33,427.84美元），Model Y的入門價格從288,900元人民幣調降至259,900元人民幣。

中國這一波降價，再加上去年10月的降價與最近在中國推出的購車優惠，使特斯拉在中國的電動車價格已較去年9月下跌13%～24%。

此前的產業數據顯示特斯拉中國製電動車去年12月在中國的交車量跌至5個月新低。

根據特斯拉官網，截至周一，後輪驅動版與長續航里程版Model Y的訂單交車時間較上周五延長一周，至2～5周。所有版本的Model 3和性能版（Performance）Model Y交車時間則仍為1～4周。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，等待時間拉長是降價發揮預期效果的初步跡象，也就是需求獲得提振。

周一特斯拉大漲5.93%，收在119.77美元；去年大跌68%。特斯拉也是周一美國各交易所交投最熱絡的股票，成交量超過2.28億股。

此外，一位消息人士表示，截至周一，特斯拉並未對上海廠1月份的生產計畫做出任何調整，組裝生產線將從1月20日起停工至月底。

CFRA Research分析師Nelson表示，特斯拉的電動車產量已經連續3個季度超過其銷售量，因此該公司選擇降價並讓上海廠停工，以便供需恢復平衡。

除了調降在中國、韓國、日本和澳洲的價格之外，特斯拉自周一起也提供新加坡的客戶一些購車折扣，包括以內燃機汽車換購特斯拉電動車的客戶，特斯拉提供5,000美元折扣。針對在新加坡申請「擁車證」的費用，特斯拉另外提供5,000美元的抵免。