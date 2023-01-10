臻鼎-KY(4958)擴產腳步未歇，深圳首座ABF載板廠及淮安第三園區高階HDI廠預計今年加入量產，高雄園區軟板與先進模組新廠規畫下半年裝機，雖然總體經濟環境不佳，臻鼎-KY表示，今年營運可望持續成長，雖然歐系外資最新報告因考慮近期供應鏈因素，下調臻鼎-KY 2022年到2024年每股盈餘，但維持臻鼎-KY「優於大盤表現」評等。

總體經濟環境不佳未影響臻鼎-KY擴產計畫，深圳首座ABF載板廠及淮安第三園區高階HDI廠預計今年加入量產，高雄園區軟板與先進模組新廠亦持續建設，並規畫下半年裝機，擴廠進度依規畫進行。

臻鼎-KY 2022年合併營收1713.56億元，年增10.54%，達成雙位數增長目標，再創歷年新高；展望第1季，臻鼎-KY表示，公司將努力比去年同期好。

歐系外資最新報告指出，受到EMS客戶去年11月在大陸生產中斷影響，臻鼎-KY 2022年第4季合併營收低於預期，而2023年第1季將季節性下滑，考量近期大陸供應鏈中斷、獲利面臨早於正常的定價壓力挑戰、ABF量產初期成本上升，將臻鼎-KY 2022年到2024年每股盈餘下調1%到3%，但維持臻鼎-KY「優於大盤表現」評等，目標價133元。