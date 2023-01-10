李男非常不情願繳納罰鍰，而書記官也不是省油的燈，當場張貼封條，查封李男名下透天厝，才讓李男驚覺「代誌大條」。（法務部行政執行署彰化分署提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名62歲的李姓男子酒駕拒測，遭裁罰18萬元並吊銷駕照，不過李男在分期繳納1萬元後就置之不理，近日名下透天厝遭法務部行政執行署彰化分署查封，才讓李男驚覺大事不妙，請求暫緩並表示要向親友借錢繳清。

2021年4月某日晚間，李男在彰化市大埔路一家海產店與同事餐敘，席間把酒言歡，不過李男在餐敘結束後並沒有叫代駕或請友人載，而是騎乘機車返家，在行經彰化市延平路巷口遇警方攔檢，不過酒駕的李男心虛拒測，遭彰化監理站裁處18萬元罰鍰。

李男申請分期繳清，不過僅先繳清1萬元後就拒不再繳，彰化監理站將案移送至彰化分署強制執行，彰化分署查得李男名下有一棟2層樓透天厝及3筆土地，市值超過700萬，在收到催繳通知後，表示願意自繳3萬，其餘申請每月繳納5000元。

不過李男自去年9月就未在繳納，書記官前往催促要求積極面對法律責任，李男還不滿，抱怨只喝一罐啤酒就要被罰18萬，認為被警方刁難，執法過當，非常不情願繳納罰鍰，而書記官也不是省油的燈，當場張貼封條，查封李男名下透天厝，才讓李男驚覺「代誌大條」。

彰化分署呼籲，遵守交通規則不分你我，切莫貪圖一時暢快，反犧牲民眾交通安全。彰化分署對於酒駕罰鍰案件強力執行，拒繳義務人依法採取扣押存款、薪資、查封動產或不動產以外，也可能被限制出境或向法院聲請拘提、管收等強制手段，呼籲民眾切勿以身試法。