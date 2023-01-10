台灣高鐵公司於各大專院校開學之際，為滿足大學生返校需求，特於2月9日至18日期間，除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各二班，共40班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月12日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵指出，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵提醒，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考優惠網頁。

此外，依據政府最新防疫指引，目前已取消室外場所／空間佩戴口罩之規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩；高鐵公司特別提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程佩戴，敬請配合遵守。