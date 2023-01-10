網友在台北路上發現一名機車騎士行經路口時，突然從踏板處掉出一隻白色小狗，騎士還毫無察覺地往前騎，小白狗在大馬路上亂竄，差點被車直接輾過。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

一名網友日前在台北路上發現一名機車騎士行經路口時，突然從踏板處掉出一隻白色小狗，騎士還毫無察覺地往前騎，小白狗在大馬路上亂竄，差點被車直接輾過，索性後方一名女子趕緊下車大叫，並把狗救起，驚險影片曝光，飼主騎一段路後才發現狗不見，趕緊停在路邊回頭找狗。

臉書「爆怨公社」有網友分享影片，一處車多壅塞的路口出現一名男騎士，男騎士騎到路口中央時突然從腳踏墊處「掉出一隻狗」，騎士還絲毫未察覺、繼續往前騎，而該隻小白狗掉在路中不斷東張西望，看似相當茫然、不知所措，還試圖走到對面差點被迎面駛來的轎車撞上，小狗當場嚇壞。

網友在台北路上發現一名機車騎士行經路口時，突然從踏板處掉出一隻白色小狗，騎士還毫無察覺地往前騎，小白狗在大馬路上亂竄，差點被車直接輾過。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友發文強調「拜託載毛孩出門，一定要用運輸籠，這實在太危險了」，她說當下發現小狗掉出機車外後慌張地亂竄，她馬上大叫並衝下車抱狗；該名飼主後來發現小狗不見，在前方停在路旁，走回頭找狗，她也趕緊還給對方。

其他網友留言「還好看第二篇他有停下來找狗，不然是真的又扯又是蓄意棄養仔」、「嚇死了，載小狗的主人沒感覺嗎？連繩子也沒有，真的很誇張」、「這主人有事嗎？掉了還不知道」、「有沒有可能假裝成意外的棄養」、「看到頭皮發麻」、「嚇死了，好險遇到好心人」、「把影片傳給動保處檢舉，寵物坐機車沒用外出籠」、「太驚險了，還好你們都平安無恙」、「我單用牽繩還是很怕它跳車⋯怎能都不用就帶出門」。