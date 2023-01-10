美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）9日在加州舊金山舉行的摩根大通醫療保健會議上表示，正與大陸的合作夥伴攜手，預備從今年上半年開始在大陸提供新冠口服藥倍拉維（Paxlovid），但未透露相關公司的名稱。

香港東網引述美媒報導，博爾拉表示，大陸的合作夥伴尚未正式生產，但即將開始。對於早前有英國媒體引述消息指，大陸正與輝瑞洽談，尋求允許大陸藥廠在國內生產和銷售倍拉維的仿製藥，期望雙方能在本月22日之前達成協議，博爾拉否認相關報導內容。

大陸日前宣布，倍拉維因報價太高，不獲納入醫保目錄。陸媒10日報導指，這或對國產新冠口服藥是利多，未來市場仍有競爭空間。復星健康互聯網醫院顯示，國產阿茲夫定片（Azvudine）目前售價是一瓶310元（人民幣，下同），而倍拉維已由一盒2300元下調至1890元。有業內人士指，這將刺激加快國產口服藥和同靶點藥物的研發進程，未來競爭力可能將集中在臨床有效性、安全性和價格成本等方面。