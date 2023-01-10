檢調昨查出健保署前主任秘書葉逢明及兩名現任基層公務員利用職權偷查並外洩被保險人個資長達13年，全案依洩漏或交付國防以外機密等罪偵辦。對此民進黨立委陳亭妃、鍾佳濱都表示應徹查檢討，民眾黨立委賴香伶則批評衛福部及健保署毫無警覺、態度卻猶如事不關己。

陳亭妃表示，看到訊息非常詫異，怎麼歷經十幾年才在檢調偵辦下發現問題，尤其之前一直在吵個資洩漏，結果問題居然是發生在健保署。到底漏洞在哪裡要查清楚，是因為人員的問題、制度、資料庫的儲備？洩漏多少個資人民都很擔心，現在檢調開始調查，相關單位下一步如何處理，如何保護個資是人民想要知道的事情。

陳亭妃說，當初要求個資法保護，就是不希望成為有心人士的破口，保護人民個資是政府應該要做的。

鍾佳濱則對此表示，這件事情要徹查，如果是制度因素要盡快補正，國人個資保密要落實檢討，未來在立法院也會持續強力監督。

賴香伶則批評，健保署人員洩漏個資長達13年，都實實在在的顯示出執政黨政府的螺絲已經鬆動，各機關的內控疏失已達到前所未有的境界；是多麼荒唐的內控機制，才會同時發生2300萬筆的戶政個資外洩，與健保個資洩漏長達13年。

賴香伶表示，此次事件的主管機關衛福部及健保署，在事件發生後僅用了一紙新聞稿輕輕帶過，這樣如此重大的事件，且可能為高層主管聯手且有規模性的作案模式，除了毫無警覺外衛福部所展現出的態度卻猶如事不關己，令人咋舌。