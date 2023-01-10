宜蘭縣龜山島目前封島中，今（10日）上午6時許龜首卻冒白煙大噴發，漁民很久未見過如此大量的「龜島磺煙」景象，趕緊用手機拍不停；該現象屬於正常的火山能量釋放現象，民眾不需太擔心。

宜蘭龜山島今（10日）上午6時許龜首卻冒白煙大噴發，漁民很久未見過如此大量的「龜島磺煙」景象。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因龜山島是一座活火山，龜山島八景之一為「龜島磺煙」，另七景為龜山朝日、龜岩巉壁、龜卵觀奇、神龜擺尾、神龜戴帽、眼鏡洞、海底溫泉，遂為宜蘭著名觀光景點。受東北季風影響，每年12月至隔年2月，不適合觀光客登島；3月至11月底開放民眾登島，為保護島上生態，每日開放1800人，須提前申請。